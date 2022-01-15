Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü - Son Dakika

Ankara'da cansız bedeni bir kahvehanenin alt katında bulunan Hasan Hüseyin Akkuş'un daha önce aralarında husumeti bulunan kişiler tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklanırken, Akkuş'un kafasına aldığı çekiç darbeleri sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İTİRAF ETTİ

Çalışmalar neticesinde cinayetin baş şüphelilerinin Ö.C.A., S.S.K., E.A., M.O., O.A. ve V.A. isimli kişiler olduğu belirlendi. Harekete geçen cinayet büro ekipleri önce, Ö.C.A., S.S.K., E.A., M.O., O.A.'yı ardından da firari olan V.A 'yı yakalayarak gözaltına aldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden V.A. ile Ö.C.A. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Zanlılardan V.A. emniyette alınan ifadesinde cinayeti tek başına gerçekleştirdiği, olay günü annesine kötü davranan Akkuş ile konuşmak için kıraathaneye gittiğini, aralarında çıkan tartışmadan dolayı üst katta bulunan çekiçle Akkuş'un kafasına defalarca vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı V.A.'nın yakalandığı sırada yapılan üst aramasında ise 1 adet tabanca ve içerisinde takılı olan şarjörde bulunan 6 fişek ile 1 adet bıçak bulunduğu belirtildi.