Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'un cep telefonu incelenecek - Son Dakika

ANKARA'da 15'inci kattan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun tutuklu yargılandığı davada, Kaplan'ın cep telefonun incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021 tarihinde ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen' mesajını gönderdi.

Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan'ın, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Soruşturma sonucu Güzelyurt ve Ardıçoğlu hakkında 18'e yıl hapis istemiyle dava açıldı.TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yusuf Güzelyurt, Mehmet Arduçoğlu, Kaplan'ın annesi, ablası ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatlarına söz verdi. Kaplan ailesinin avukatı, Eda Nur'un soruşturma aşamasında şifresi bilinmediği için açılamayan cep telefonunun şifresinin bulunduğunu ve olaya ışık tutacak bir delil içerebileceğini belirterek incelenmesini talep etti. Avukat ayrıca, Eda Nur'un ablası Güler Kaplan'ın olayın yaşandığı gün eğlence mekanında çektiği videoyu delil olarak mahkemeye sunduklarını belirtti. Sanık avukatları ise tanıklar ile katılan Güler Kaplan'ın çelişkili ifadeler verdiklerini, bu nedenle olay günü iki kız kardeş ile sanıklar arasında geçen konuşmaların tespiti için cep telefonlarının yeniden incelenmesini ve olayın meydana geldiği iddia edilen otel odasında keşif yapılmasını talep etti. Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, başkanın sanıkların adli kontrolle serbest bırakılması yönünde görüş bildirmesine rağmen oy çokluğuyla tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarının keşif taleplerini reddeden mahkeme, Eda Nur Kaplan'ın cep telefonunu incelenmemesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.