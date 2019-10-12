Son Dakika Haberleri: Annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürdü
Son Dakika Güncel Annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürdü

Annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürdü

1 saat önce

Sultangazi'de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürdü, System.String[]

Sultangazi'de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 143 Sokak'taki evlerinde İ.D. (16), annesi Saniye D'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası Yusuf D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan baba Yusuf D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli İ.D, tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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