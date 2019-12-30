Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı - Son Dakika

Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı.

Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Selamet Mahallesinde gerçekleşti. 17 yaşındaki F.A., annesi ile tartışan ve annesine şiddet uygulayan babası M.A.'ya engel olmak isterken babasını karın kısmından bıçakla yaraladı. Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.A.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan F.A. bıçakladığı babası da kendisinden şikayetçi olmayınca, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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