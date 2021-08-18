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Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika

Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı

18.08.2021 10:09

Gaziantep'te annesine kızan 10 yaşındaki A.E. kumbarasını yanına alarak teyzesine gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra çocuklarının kaybolduğunu anlayan aile, A.E'yi bulmak için sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Saatlerce sokaklarda dolaşıp teyzesinin evini ararken kaybolan A.E.'yi bir başka yakını görüp durumu aileye bildirdi. Yakınından A.E'nin teyzesinin evine götürmesini isteyen aile, çocuklarına kavuştukları anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Gaziantep'te dün öğle saatlerinde İslahiye ilçesi H. Ali Öztürk Mahallesinde ikamet eden Tek ailesinin küçük oğlu 10 yaşındaki A.E.'nin annesine kızarak evden ayrıldı.

YANINA KUMBARASINI DA ALIP EVDEN ÇIKTI

Öğlen saatlerinde yanında para biriktirdiği kumbarasını da alan A.E., teyzesinin yanına gitmek üzere Gaziantep'e hareket etti. Aradan geçen zamana rağmen eve dönmeyen A.E.'nin ailesi ise her yerde çocuğu aramaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunan aile, sosyal medyada A.E.'nin fotoğrafını paylaşarak, görenlerden yardım istedi.

TEYZESİNİN EVİNİ ARARKEN KAYBOLDU

Teyzesine gitmek üzere yola çıkan A.E.ise teyzesinin oturduğu adresi bulamayınca kayboldu. Saatlerce sokaklarda dolaşan A.E., teyzesinin evine ulaşamadı. A.E.'yi İslahiye'den Gaziantep'e götüren bir nakli firmasının şoförü ise sosyal medyada dolaşan resimleri görünce hemen çocuğu tanıdı ve ailesine ulaştı. Sürücü, "Gaziantep'te teyzem bekliyor" diyen A.E.'yi Gaziantep'e götürdüğünü kaydetti. Bu kez A.E.'nin teyzesinin evine gittiğini düşünen aile, büyük bir umutla aradığı teyzenin de evine gelmediğini öğrenince yeniden yıkıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YAPILDI, VALİ DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada art arda paylaşımların da yapıldığı kayıp olayında devre Gaziantep Valisi Davut Gül girdi. Vali Gül'ün talimatı ile çocuğun teyzesinin evinin bulunduğu Güneş Mahallesi'nde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. A.E.'nin kaybolduğunu sosyal medyadan öğrenen bir başka yakını ise Güneş Mahallesi yakınlarında çocuğu fark etti.

AİLESİ SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Çocuğu bulan yakını ise umutlu haberi bekleyen aileye telefonla ulaşarak, A.E.'yi bulduğunu söyledi. A.E.'nin teyzesinin evine götürülmesini isteyen gözü yaşlı aile, çocuğun bulunmasının ardından ise sevinç göz yaşları döktü. Baba Mustafa Tek tarafından Gaziantep'ten alınarak evine getirdiği oğlu A.E.'yi gören annesi gözyaşlarına boğuldu.

EVDEN KAÇMADAN ÖNCE TELEFONDAKİ BİLGİLERİ SİLMİŞ

Konu ile ilgili açıklama yapan amcası Bünyamin Tek; ''Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne, Asayiş Müdürlüğüne, sayın valimize ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz, duyarlı İslahiye halkına bizimle beraber aramalara katıldığı için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biraz yorucu oldu ama çok şükür çocuğu da bulduk. Olay öğlen iki sularında evde bulunan kumbaradan bir miktar parayı alarak telefonda bulunan bilgileri silerek çıkıyor telefondaki bilgileri silmesi bizde bir kuşku oluşturdu, Güneş Mahallesinde bulundu orda teyzesinin evi varmış çok şükür kazasız belasız bulundu. Burada emniyet teşkilatının da çok emeği var bizle beraber aramalar yaptılar, vali bey özel olarak alakadar oldu kendisine de kendisine de teşekkür ediyoruz'' dedi.

Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesine sinirlenen çocuk, kumbarasını alıp evi terk etti! Saatler sonra bulununca ailesi gözyaşlarına engel olamadı - Son Dakika


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