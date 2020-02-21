Annesine 'Sizi son bir kez göreyim' diyerek, veda etmiş - Son Dakika

ANTALYA'da trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Karun Küklü'nün (20), annesi Şükran Küklü (40) ile vedalaşırken, "Sizi son kez görmeye geldim" dediği ortaya çıktı. Oğlunu genç yaşta trafik kazasında kurban veren baba Mehmet Küklü (46), gençlere trafikte hız yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Karun Küklü, dönem tatilinde Antalya'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Babası Mehmet, annesi Şükran ve kız kardeşi Melisa ile hasret gideren Küklü, 07 CGR 07 plakalı otomobiliyle 18 Şubat akşamı Muratpaşa ilçesinde kaza yaptı. Kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde Küklü hayatını kaybetti.

Koyu Beşiktaş taraftarı Karun Küklü, Uncalı Mezarlığı'nda dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küklü'nün kaza anında yanında bulunan ve yaralanan 3 arkadaşında 2'sinin tedavisi ise sürüyor.

ANNEYE VEDA SÖZLERİ

Antalya Toptancı Hali'nde çalışan Mehmet Küklü, oğlunu toprağa verdikten sonra evinde taziyeleri kabul etti. Gözüyaşlı baba, "Annelerin acısı daha da büyük oluyor. Baba bir şekilde acıya katlanıyor. Kardeşler de katlanamıyor. Oğlum Kıbrıs'ta üniversite okuyordu. Yarı dönem tatili için yanımıza geldi. Burada eğlendi, sohbet etti. Bursa'ya babaannesi ve anneannesini ziyarete gitmek istedi. Orada bir hafta tatil yaptı. Buradan giderken annesine 'Sizi son bir kez göreyim' demiş. Annesi de 'Oğlum sen neden son kez göreyim diyorsun? İkinci dönemde de gelir bir daha dönersin' demiş. Oğlum da 'Yine de ben son kez göreyim' demiş ve annesine sımsıkı sarılmış. Oğlum öleceğini sanki önceden hissetmiş. Bursa'daki arkadaşlarıyla toplu olarak fotoğraf çektirmiş. Aslında fotoğraf çektirmeyi sevmezdi. Bugüne kadar çekilmeyen bir fotoğraftı o."

'SÖYLENECEK SÖZ KALMADI'

Oğlunun Bursa'daki aile büyüklerini ziyaret ettikten bir hafta sonra Antalya'ya geldiğini anlatan Mehmet Küklü, "Geldikten iki gün sonra benden otomobili istedi. Üç arkadaşıyla gezeceklerini söyledi. Genç olduğu için yaşasın hayatını, gezsin dolaşsın istedim. Ama maalesef trafik kazasında hayatını kaybetti. Diğer iki arkadaşı komada, diğeri ayakta tedavi gördü. Söylenecek bir söz kalmadı artık. Allah herkese sabır versin" diye konuştu.

HIZ YAPMAYIN UYARISI

Gençlerin çok hızlı araç kullandığını söyleyen baba Küklü, kazanın ardından güvenlik kameralarına bile bakamadığını anlattı. Mehmet Küklü, "Gençlerin trafikte biraz daha yavaş gitmesi gerekiyor. Heyecanlarının azalması lazım. Önce kendinizi düşünün. Oğlum o gece emniyet kemerini takmış ve alkol kullanmamış. Aşırı hız yaptığı için virajı alamayınca ağaca çarpmış, hayatını orada kaybetmiş" dedi.