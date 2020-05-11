Kökenli "Hep annem bana bir şeyler öğretiyor, bu sefer ben ona... Annemden çamaşır yıkama tüyosu bile alıyorum.
Kökenli "Hep annem bana bir şeyler öğretiyor, bu sefer ben ona... Annemden çamaşır yıkama tüyosu bile alıyorum. Annem ise bana cilt bakımı konusunda danışıyor. Annem bu konuda sınıfta kalır, tembeldir. Umarım bana kızmaz" dedi.
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11.05.2020 16:45:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesine tüyo verdi - Son Dakika