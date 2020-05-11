Annesine tüyo verdi

Kökenli "Hep annem bana bir şeyler öğretiyor, bu sefer ben ona... Annemden çamaşır yıkama tüyosu bile alıyorum. Annem ise bana cilt bakımı konusunda danışıyor. Annem bu konuda sınıfta kalır, tembeldir. Umarım bana kızmaz" dedi.