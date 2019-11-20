Son Dakika Haberleri: Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, annesini 11 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, annesini 11 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken şahıs emniyet ifadesinde, annesinin ilişkisine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.


Olay, Ziya Gökalp Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana gelmişti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S .(43) ile oğlu Muhammed D. arasında tartışma çıkmış ardından Muhammed G., annesini 11 yerinden bıçaklamıştı. Esma S.'nin erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Süleyman B.'nin de bıçak darbelerine maruz kaldığı iddia edilmişti.


Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Muhammed D., bir süre sonra polis merkezine gidip suçunu itiraf ederek teslim oldu. Alınan bilgiye göre Muhammed D. emniyetteki ifadesinde, annesi ile Süleyman B.'nin ilişkisine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Öte yandan, bıçakla ağır yaralanan Esma S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
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