Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2) - Son Dakika

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Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIManisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:12 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Manisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Babasından ayrılmasının ardından annesi başkasıyla birlikte yaşayan Kaan Akça'nın ifadesinde, ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyince 'korkutmak için' bıçakladığını söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ummuhan Akça'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hasan YİGEN/KULA, (Manisa),
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