Annesini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta Hakan Özkan (32), tartıştığı annesi Yurdagül Özkan'ı (56), 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Özkan, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Yurdagül Özkan ile tartışmaya başladı. Tartışmada cinnet getiren Hakan Özkan, bıçakla annesine saldırdı. Boğazı ve göğsü başta olmak üzere vücudunun değişik yerlerinden yaklaşık 20 bıçak darbesi alan Yurdagül Özkan, kanlar içinde yere yığıldı.