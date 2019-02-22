Son Dakika Haberleri: Annesini 40 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'Ben Yapmadım' Dedi

Annesini 40 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'Ben Yapmadım' Dedi

36 dakika önce

KONYA'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78) 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkeme kararıyla psikiyatri servisine yatırılan Ömer Tokgöz (55) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Annesini 40 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'Ben Yapmadım' Dedi, System.String[]
KONYA'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78) 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkeme kararıyla psikiyatri servisine yatırılan Ömer Tokgöz (55) ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" diyen Tokgöz'ün tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın cezaevinden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Sanık avukatı ise müvekkiline şizofreni tanısını konulduğunu, bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

Olay, 26 Kasım 2018 tarihinde Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan Ömer Tokgöz, iddiaya göre annesine bıçakla saldırdı. Ardından da üst kattaki komşularına çıkıp, "Annemi bıçakladım" dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Ömer Tokgöz, gözaltına alındı.

Çocukluk yaşlarda psikolojik sorunları başladığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz,  ifadesinde olayı hatırlamadığını belirterek, "Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum" dedi.

Adliyeye sevk edilen Tokgöz, mahkeme kararıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.

'BEN YAPMADIM'

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında dava açılan Ömer Tokgöz, 18 Şubat günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Tedavi gördüğü hastaneden duruşmaya getirilen Tokgöz, savunmasında annesini öldürmediğini ileri sürdü. Tokgöz, "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" dedi. 3 kardeşinin şikayetçi olmadığı Tokgöz'ü mahkeme heyeti duruşmada tutuklayarak cezaevine gönderdi. Mahkeme heyeti sanığın cezaevinden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.  Ömer Tokgöz'ün avukatı ise tutuklama talebine itiraz ederek, Tokgöz'e Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde şizofreni tanısını konulduğunu bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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