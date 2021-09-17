Annesini başına keserle vurarak öldüren oğlu tutuklandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de başına keser vurarak annesi Nermin Güler'i (66) öldüren Kamil Güler (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta yaşandı. Recep Güler (68), telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi, daha önce de oğluyla tartışma yaşaması üzerine şüphelenip polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine eve gitti. Kapının açık olması üzerine eve giren ekipler, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Kamil Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.