Annesini battaniye ile boğarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini battaniye ile boğarak öldürdü - Son Dakika

Annesini battaniye ile boğarak öldürdü

6 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldürdü.

Annesini battaniye ile boğarak öldürdü, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi 1618 Sokak'ta meydana geldi. Babası yatsı namazı için camide bulunan Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı battaniyeyi annesinin yüzüne bastıran Çatalbaş, kadının nefessiz kalıp, bilincinin kapanmasına neden oldu. Namazın ardından eve dönen baba Mehmet Çatalbaş, eşinin yerde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Çatalbaş'ın öldüğü belirlendi.

TESLİM OLDU

Olayın ardından Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş'ı boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Çatalbaş'ın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor


- Osmaniye
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
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