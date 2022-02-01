Üye Girişi
Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti - Son Dakika

Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti

01.02.2022 20:59
Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti

KAYSERİ'de, annesi Melahat A.'yı bıçakla alıkoyan Tayfun A. (23), ekiplerin çabasıyla ikna edildi.

KAYSERİ'de, annesi Melahat A.'yı bıçakla alıkoyan Tayfun A. (23), ekiplerin çabasıyla ikna edildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesindeki 8 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Tayfun A., annesi Melahat A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Tayfun A., annesini evde bıçakla alıkoydu. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Tayfun A.'yı ikna etmeye çalıştı. Tayfun A., yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. Gözaltına alınan genç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti
Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti
Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti
YORUMLAR
500

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:53 Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap
20:44 Trabzon'da şaşırtan diyalog! Erdoğan'ın adaşına verdiği tepki herkesi güldürdü
20:36 TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar
20:08 Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
19:55 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 21:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement