Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti - Son Dakika

KAYSERİ'de, annesi Melahat A.'yı bıçakla alıkoyan Tayfun A. (23), ekiplerin çabasıyla ikna edildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesindeki 8 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Tayfun A., annesi Melahat A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Tayfun A., annesini evde bıçakla alıkoydu. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Tayfun A.'yı ikna etmeye çalıştı. Tayfun A., yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. Gözaltına alınan genç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.