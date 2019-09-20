Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan M.E.Ö. (37) ile annesi Esin Ö. (59) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini karnından yaraladı.

M.E.Ö'nün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esin Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Cenaze, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan M.E.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.