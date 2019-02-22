Annesini Bıçakla Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında

Konya'da annesini 40 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da annesini 40 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.



Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Tokgöz (55), maktul Ayşe Tokgöz'ün (78) yakınları ile taraf avukatları katıldı.



Tokgöz, savunmasında, annesini kendisinin öldürmediğini savunarak, "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi." diye konuştu.



Duruşmaya katılan sanığın üç kardeşi de Tokgöz'den şikayetçi olmadıklarını belirtti.



Sanığın avukatı, Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde şizofreni tanısı konulan Tokgöz'ün tutuklanmamasını talep etti.



Taraf avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi.



Olay



Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta 26 Kasım 2018'de Ayşe Tokgöz 40 bıçak darbesiyle öldürülmüş, olayı komşularına haber veren, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Ömer Tokgöz, polis ekiplerince gözaltına alınmış, savcılık talimatıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevk edilmişti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı

"İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu

Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

Kepçeyle Kazı Yaparak Define Arayan Kişi, Suçüstü Yakalandı