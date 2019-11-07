Son Dakika Haberleri: Annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

Annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye çıkarıldı.

Annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye çıkarıldı.

Ömeranlı Mahallesi'nde yaşayan Gülüzar K. (43) ile oğlu Emre K. (18), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Emre K. annesini bıçakla yaraladı.

Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Gülüzar K. evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra hayati tehlikesi olduğu öğrenilen anne, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Gözaltına alınan Emre K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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