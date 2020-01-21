Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu - Son Dakika

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde annesini 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde annesini 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede verdiği ifade kan donduran zanlı, "Korkutmak için yaptım" dedi.


Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A. (18), dün saat 20.00 sıralarında annesi Ummuhan A.'nın (53) Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne geldi. Kaan A., iddiaya göre annesini cep telefonuyla arayıp aşağıya inmesini söyledi. Dışarı çıkan anne, oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi alan Ummuhan A. kanlar içinde kalırken, oğlu kaçtı. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra kaçan Kaan A., kısa süre sonra Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Kaan A., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren mahkeme sonucunda zanlı tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.


İfadeleri kan dondurdu


Annesi babasından ayrılmasının ardından başkasıyla evlendi diye çılgına dönen Kaan A.'nın mahkemede verdiği ifadeler ise kan dondurdu. Ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını söyleyen zanlı, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyen annesini "korkutmak için" bıçakladığını söyledi.


Evladının 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan anne Ummuhan A. ise, dün gece saatlerinde Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ameliyat ve tedavilerinin ardından bir süre yoğun bakımda kalan anne, hastanede müşahede altına alındı. Ummuhan A.'nın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - MANİSA

Bora Füzesi, Manisa, Anne, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:51 Kaynak: İHA
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Annesini 15 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu
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