Annesini bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı serbest bırakıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, uyuşturucu almak için istediği parayı vermediği gerekçesiyle annesi Meryem Y.'yi bıçaklayıp, kendisine de zarar veren Mehmet Y., tedavisinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Ulubağ Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı Mehmet Y., annesi Meryem Y.'den iddiaya göre uyuşturucu almak için para istedi. Mehmet Y. olumsuz yanıt aldığı annesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alıp annesini bacağından yaralayan Mehmet Y., daha sonra kendi kolunu ve göğsüne de zarar verdi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen ekipler, yaralı anne ile oğlunu hastaneye kaldırdı. Oğlu tarafından bıçaklanan anne Meryem Y., tedavisinin ardından jandarmaya verdiği ifadesinde oğlundan şikayetçi olmadı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Y., de ifadesi alındıktan sonra, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.