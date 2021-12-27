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Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

27.12.2021 13:00
Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ilk katında meydana geldi. İddiaya göre Sevda Yalın (56) ile oğlu A.E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından A.E.'nin annesini bıçakladığı iddia edildi. Annesini bıçakladığı iddia edilen A.E., daha sonra 112'yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Sevda Yalın, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli A.E. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ben yapmadım, kendisini bıçakladı

İlk ifadesinde annesini bıçaklamadığını söyleyen A.E.'nin, "Geçmiş aile meseleleri yüzünden aramızda tartışma çıktı. Sonra annem bıçağı kendine sapladı. Ben bıçaklamadım" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

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Bahçelievler Mahallesi, Karabağlar, Yalın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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