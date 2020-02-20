Annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bağcılar'da annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, System.String[]

Bağcılar'da annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Çınar Mahallesi 761. Sokak'ta ikamet eden bir kişi polisi arayarak, "Kardeşim annemi bıçaklıyor, yardım edin." ihbarında bulundu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti.

Polis, kucağına çocuğunu alıp dışarıya çıkan Suriye uyruklu şüpheli Cenar Zaitar'ı (31) yakaladı. Çocuk, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı bıçak ele geçirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Lemia Zaitar (56) hayatını kaybetti.

Şüpheli Cenar Zaitar, sorgusunda, uyuşturucu madde kullandığını, parasal konular nedeniyle tartıştığı annesini öldürdüğünü anlattı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bağcılar, Suriye, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı
Dolar 6.10'un üzerine çıktı Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:17:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]