Annesini bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şizofren hastası genç tutuklandı. Gencin ifadesinde, "Kendimde değildim hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Manavgat ilçesinde ailesine ait işyerinde annesi 66 yaşındaki Sultan A.'yı boğazından bıçaklayarak öldüren Bahadır A. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifadede, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, ben kendimde değildim, bilmiyorum" dediği öğrenildi. Tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bahadır A., 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA