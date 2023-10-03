Annesini bıçaklayarak öldüren kız intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ayşe Alagöz'ü (55), iddiaya göre erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği kızı Dilara Alagöz (25) tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Dilara Alagöz daha sonra yapımı devam eden inşaattan atlayıp yaşamına son verdi.

ANNESİNİ BOYNUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 16.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 529'uncu sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Ayşe Alagöz, kızı Dilara Alagöz'ün erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği ve cep telefonunu vermediği için tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından yaraladı.

10 KATLI İNŞAATTAN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 10 katlı inşaattan kendisini atarak intihar etti. Eczaneden eve dönen baba Hakkı Alagöz, evde eşinin cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Ayşe Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Alagöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TELEFONUNDAN "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR EDİYORUM" NOTU ÇIKTI

Olayın ardından ifadesi alınan baba Hakkı Alagöz, "Annemle beraber 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Evde kızım ve eşim vardı. Saat 15.45 sıralarında tekrar eve geldiğimde, eşim mutfak kısmında yerde yatıyordu. Kızım evde değildi" dedi. Hakkı Alagöz'ün annesi Ü.A. ise ifadesinde, "Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve görüşmelerini istemiyordu. Ayrıca torunum uyuşturucu kullanıyordu. Hem gelinimin hem de kızının psikolojileri bozuktu" diye konuştu.

Öte yandan olayın ardından Dilara Alagöz'ün telefonunda, "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde not olduğu ve aile üyelerinin telefon numaralarının ve olayın yaşandığı evin adresini yazdığı ortaya çıktı.