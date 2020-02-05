Annesini bıçaklayıp 4. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini bıçaklayıp 4. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Annesini bıçaklayıp 4. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı annesini bıçakladıktan sonra 4. kattaki evin balkonundan atlayan 20 yaşındaki genç kız öldü.

Annesini bıçaklayıp 4. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı annesini bıçakladıktan sonra 4. kattaki evin balkonundan atlayan 20 yaşındaki genç kız öldü.

Alınan bilgiye göre, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan Nagihan B. (42) ile kızı Irmak B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini omzunun üst kısmından yaraladıktan sonra balkondan atladı.

Genç kızın kanlar içinde yerde yattığını gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince anne ve kızı Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Irmak B, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne Nagihan B'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Balıkesir, Edremit, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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