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Annesini boğazını keserek öldürmüştü! "Bilincim yerinde değil" bahanesi yalan çıktı - Son Dakika

Annesini boğazını keserek öldürmüştü! "Bilincim yerinde değil" bahanesi yalan çıktı

18.01.2022 12:30

Yedi yıl önce Kocaeli'de, Onur Ö. hareket halinde olan araçta annesinin boğazını keserek öldürmüş, araçtaki bir kişiyi de ağır yaralamıştı. İlk duruşmada kendini "Uzun bir süredir birilerinin beni sürekli takip ettiğini düşünüyordum. Olay günü bilincim yerinde değildi" sözleriyle savunan genç adamın, cezai ehliyetinin olduğu tespit edildi.

Olay, Haziran 2015'te Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., bir anda yanında oturan annesi Serpil Eroğlu'nu boğazından bıçaklayarak öldürmüş, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de ağır yaralamıştı. Olay anında panik yapan aracın sürücüsü Işık Gürel'in kaza yapması sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş ve durum ortaya çıkmıştı.

SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren Onur Ö. duruşmaya katılmazken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Annesinin boğazını keserek öldürmüştü, cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı

RAPOR ÇIKTI, DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, okunan ATK raporunda Onur Ö.'nun cezai ehliyetinin olduğunu belirtti. Avukatın süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

Annesinin boğazını keserek öldürmüştü, cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı

"TELEVİZYONDAN BANA MESAJLAR GELİYORDU"

Öte yandan sanık Onur Ö., ilk duruşmada yaptığı savunmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendime geldiğimde cezaevindeydim. Cezaevinde gazetelerden olayı öğrendim. Sonrasında da kendimi kaybettim ve intihar etmek isteyip kendimi kestim ancak kurtardılar. Ölmek üzereydim. Olay yaşandığı dönemde uzun bir süredir birilerinin beni sürekli takip ettiğini düşünüyordum. İnsanların beni öldürmesinden, zehirlemesinden korkuyordum. Bir de televizyondan bana mesajlar gelmeye başlamıştı. Sürekli sesler duyuyordum. Uyuşturucu kullanmıyorum. Olay günü neden bilmiyorum ama bilincim yerinde değildi. Annemle veya arabadaki diğer kadınlarla aramda bir husumet yok. Böyle bir şeyi neden yaptığımı bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüm, özellikle de anneme yaptığım şey için çok üzgünüm."

Annesinin boğazını keserek öldürmüştü, cezai ehliyeti olduğu ortaya çıktı
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini boğazını keserek öldürmüştü! 'Bilincim yerinde değil' bahanesi yalan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini boğazını keserek öldürmüştü! "Bilincim yerinde değil" bahanesi yalan çıktı - Son Dakika
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