Annesini darbeden dayısını yaraladı

Polis , olayın ardından kaçan C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan E.B. 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Burada dayısına pompalı tüfekle ateş eden C.D. olay yerinden kaçtı.

Barbaros Mahallesi 'nde ağabeyi E.B. ile tartışan Z.B. bir süre sonra evine gitti.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde, annesini darbeden dayısını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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