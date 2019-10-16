Son Dakika Haberleri: Annesini darbeden dayısını yaraladı
Son Dakika Güncel Annesini darbeden dayısını yaraladı

Annesini darbeden dayısını yaraladı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini darbeden dayısını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Annesini darbeden dayısını yaraladı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini darbeden dayısını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Barbaros Mahallesi'nde ağabeyi E.B. ile tartışan Z.B. bir süre sonra evine gitti.

Evde annesinin darbedildiğini gören C.D, dayısı E.B'nin yanına gitti.

Burada dayısına pompalı tüfekle ateş eden C.D. olay yerinden kaçtı.

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan E.B. 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Barbaros Mahallesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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