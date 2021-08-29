Annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı - Son Dakika

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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