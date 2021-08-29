Annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesini darbeden genç, evinin odunluğunu ateşe vererek kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Handan Sokak'taki evlerinde M.K. (20), para vermediği iddiasıyla annesi H.K'yi darbetti.
Evdeki eşyaya zarar veren M.K, evin odunluğunda yangın çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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