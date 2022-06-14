Annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakkında 18 yıla kadar hapis istemi

Konya'da 2017 yılında yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Latife D'nin (84), vücudundaki hayati tehlike arz edecek şekildeki kırıklar nedeniyle olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, annesinin yanında kalan Bahattin D. (60) hakkında dava açılmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, kadının ölüm nedeninin "genel beden travmasına bağlı omur ve pelvis kırıkları, gelişen komplikasyonlar" olduğu ifade edilen mütalaada, sanığın annesini öldürme kastıyla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtildi.

Konya 'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

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