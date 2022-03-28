Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı - Son Dakika

Samsun'da hastanede tedavi gören annesini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kalp hastası S.K. (75) ile kendisini ziyarete gelen oğlu H.H.K. arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yatakta tedavi gören annesini darbeden H.H.K, hastaneden kaçtı.

Acil servise getirilerek tedavi edilen anne, hastane polisine ifade verdikten sonra tedavi gördüğü servise alındı.

Hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.