Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı

28.03.2022 16:41
Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı

Samsun'da hastanede tedavi gören annesini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Samsun'da hastanede tedavi gören annesini darbettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kalp hastası S.K. (75) ile kendisini ziyarete gelen oğlu H.H.K. arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yatakta tedavi gören annesini darbeden H.H.K, hastaneden kaçtı.

Acil servise getirilerek tedavi edilen anne, hastane polisine ifade verdikten sonra tedavi gördüğü servise alındı.

Hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Araştırma, Samsun, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesini darbettiği öne sürülen kişinin yakalanması için çalışması başlatıldı - Son Dakika


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