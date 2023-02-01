Lise öğrencisi genç, annesini darp eden ağabeyini öldürdü - Son Dakika
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Lise öğrencisi genç, annesini darp eden ağabeyini öldürdü

01.02.2023 10:56

Lise öğrencisi genç, annesini darp eden ağabeyini öldürdü Samsun'da annesini darp eden ağabeyini 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi çocuk, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Lise öğrencisi genç, annesini darp eden ağabeyini öldürdü

SAMSUN - Samsun'da annesini darp eden ağabeyini 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi çocuk, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.'yi yumruklayan ağabeyi Ali Kenan S.'nin "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını duyunca, annesinin feryadı üzerine eline bıçak alıp yardımına koştu. Bu sırada ağabeyinin annesini yumrukladığını gören lise son sınıf öğrencisi T.S., annesini kurtarmak için ağabeyine bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Ali Kenan S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Kenan S., ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralandı.

T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi S.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Ali Kenan S.'nin uyuşturucu, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 12 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Ali Kenan, Samsun, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi genç, annesini darp eden ağabeyini öldürdü - Son Dakika

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