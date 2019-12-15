Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika

Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da annesine şiddet uyguladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Elazığ'da annesine şiddet uyguladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde oturan Handan G. (58) ile oğlu F.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Handan G, oğlu tarafından darbedildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu yaralanan Handan G. yakınları tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi gördüğü sırada kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiye yaşadıklarını anlatan Handan G. oğlundan 2 yıldır şiddet gördüğünü, daha önceden oğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti.

Oğlunun gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, gördüğü şiddet nedeniyle 3-4 ay kadar kadın sığınma evinde de kaldığını ileri süren Handan G, oğlundan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı

Kültür Mahallesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hataylı dönerci ıslak mendil ve poşetle kadına şiddete dikkati çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Son Dakika Haberleri
03:04 Şanlıurfa'da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü - Son Dakika
02:52 ABD'de yaşayan dünyanın en yaşlı çifti 80'inci evlilik yıl dönümünü kutlayacak - Son Dakika
02:50 Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı - Son Dakika
02:34 Arjantin'de öldürülen İngiliz turistin zengin iş adamı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
02:28 Libya'da Misrata kenti Hafter'e karşı seferberlik ilan etti - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 03:18:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]