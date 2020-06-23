Annesini doğumdan 2 gün sonra kaybeden yavru keçiye evlerinde bakıyorlar - Son Dakika

Annesini doğumdan 2 gün sonra kaybeden yavru keçiye evlerinde bakıyorlar

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan bir aile, doğumdan sonra annesini kaybeden yavru keçiye evlerinde bakmaya başladı.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan bir aile, doğumdan sonra annesini kaybeden yavru keçiye evlerinde bakmaya başladı.

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Bademler Mahallesi'nde bulunan fabrikalarının bahçesinde bakmak için 10 keçi alan İşleyen ailesi, keçilerden birinin doğumdan iki gün sonrası hayatını kaybetmesinin ardından "Aykız" ismini verdikleri yavru keçiye Denizli Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde bakmaya başladı.

Aykız ile 12 yaşındaki Ceylin İşleyen'in dostluğu herkesin dikkatini çekiyor.

Burakcan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aykız'ın dünyaya geldiği haberini aldıklarında çok sevindiklerini söyledi.

Aykız'ı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesi amacıyla başlatılan sokağa çıkma nedeniyle evlerinin bahçelerinde büyütme kararı aldıklarını belirten Zengin, "Geldiğinde küçücüktü, yürüyemiyordu. Bebek gibi kucağımıza alıyorduk. Biberonla süt içiriyorduk. Hiç peşimizden ayrılmıyordu. Evde altına bez bağlıyorduk. Şimdi kocaman oldu ama hala bırakmak istemiyoruz onu, ayrı kalamıyoruz ondan." dedi.

Ceylin İşleyen de yavru keçinin eve geldiğinde 500 gram ağırlığında olduğunu, şimdilerde ise 4 kilograma ulaştığını aktardı.

Ailecek Aykız'a çok alıştıklarını dile getiren İşleyen şunları kaydetti:

"Babam geçen gün onu işyerine götürdü. Ağlayınca akşam babam geri getirdi. Yastığıma yatıyor, benimle birlikte uyuyor. Ben ona süt içiriyorum. Geceleri kalkıp ot falan veriyorum. 'Öp beni' dediğim zaman beni kulağımdan öpüyor. Evimizde iki köpeğimiz var. Aykız onlarla da dost oldu. Bazen onunla işyerine gidiyoruz o diğer keçilerin yanına gitmiyor. Onu çok seviyorum. Onunla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor."

Denizli, İzmir, Urla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:15 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Annesini doğumdan 2 gün sonra kaybeden yavru keçiye evlerinde bakıyorlar - Son Dakika

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