Annesini döven ağabeyini 20 yerinden bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesini döven ağabeyini 20 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Annesini döven ağabeyini 20 yerinden bıçakladı

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, annesini darp ettiği iddiasıyla ağabeyini 20 yerinden bıçakladı.

Annesini döven ağabeyini 20 yerinden bıçakladı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, annesini darp ettiği iddiasıyla ağabeyini 20 yerinden bıçakladı.


Olay, dün gece 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da inşaat işçiliği yapan Kemal K., bir hafta izin alarak ailesini ziyaret için memleketine geldi. Her gece alkol alarak annesini darp ettiği ileri sürülen Selman K., dün gece saatlerinde alkol alarak eve geldi. Anne Esma K. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Selman K., annesini darp etmeye başlayınca olaya kardeşi Kemal K. müdahale etti. Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesi Selman K. bıçak alarak kardeşinin üzerine yürüdü. Ağabeyinin elinden bıçağı alan zanlı, ağabeyini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Selman K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kemal K. ise öğle saatlerinde jandarma ekiplerine giderek teslim oldu. Otopsi için Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Selman K.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Selman K.'nin cenazesi ikindi namazını müteakip Acıpayam ilçesi Aladdin Mahallesi mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

İstanbul, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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