Annesini döven oğul tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini döven oğul tutuklandı - Son Dakika

Annesini döven oğul tutuklandı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, F.G., tartıştığı annesi Handan G.'yi (58) dövdü.

Annesini döven oğul tutuklandı, System.String[]

ELAZIĞ'da, F.G., tartıştığı annesi Handan G.'yi (58) dövdü. Yazande ve vücudunda morluklar oluşan Handan G. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan F.G. tutuklandı.

Olay, kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Handan G., ile aynı evde yaşadığı oğlu F.G. arasında iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.G., annesini dövdü. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Handan G., komşuları tarafından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü, F.G., evden çıkarken, komşular durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yakalanan F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, Handan G.'nin, daha önce de oğlu F.G.'den gördüğü şiddet nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.


Fırat Üniversitesi, Kültür Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Son Dakika Haberleri
06:07 İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (1) - Son Dakika
06:04 İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
05:59 İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1) - Son Dakika
04:54 Lübnan'da gerginlik ikinci gününde de devam etti - Son Dakika
03:59 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 06:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesini döven oğul tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]