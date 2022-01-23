Üye Girişi
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı - Son Dakika

Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı

23.01.2022 10:18
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı

ZEYTİNBURNU'nda annesini gasp ettiği iddiasıyla babasının şikayette bulunduğu Ş.S. (20) adlı kadın, Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'ni taşladı.

ZEYTİNBURNU'nda annesini gasp ettiği iddiasıyla babasının şikayette bulunduğu Ş.S. (20) adlı kadın, Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'ni taşladı. Kadın ile polis memurları arasında arbede yaşanırken 3 polis, Ş.S.'den şikayetçi oldu. Ş.S. ise iddiaları kabul etmezken polis memurları hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Olay, 5 Kasım 2021'de Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkez Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre annesinin telefonunu alan Ş.S.'nin babası polise giderek kızının annesini gasp ettiği yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine hakkında arama kararı çıkarılan Ş.S., karakola gitti.

KARAKOLU TAŞLADI

Polis memurları ile Ş.S. arasında tartışma çıktı. Ş.S. dışarı çıkarak polis merkezinin camlarına taş attı. Ş.S.'nin taş atması üzerine polis ekipleri dışarı çıkarak şüpheliyi gözaltına almak istedi. Polisten kaçan Ş.S., Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yakalandı. Polis merkezine getirilen Ş.S. ile polis memurları arasında itişme yaşandı. 2 polis memuru Ş.S.'yi gözaltına almaya çalıştı. Ş.S.'nin direnmesi üzerine arbede çıktı.

GÖZALTINA ALINDIOlaydan sonra Ş.S. gözaltına alınırken polis memurları Ç.A. (29), Ö.F.G. (47) ve Z.Ö. (27) darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ş.S. hakkında  "Görevli Memura Mukavemet", "Cumhurbaşkanlığına Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan Ş.S. ertesi gün serbest bırakıldı. Ş.S. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Polis merkezinden kovulduğu için cama taş attığını belirten Ş.S., polis memurları hakkında  suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Ş.S. yaşanan arbedede tişörtünün açıldığını ve yarı çıplak kaldığını da öne sürdü.


Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı
Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı
YORUMLAR
500

Zeytinburnu, Arbede, Şehit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:26
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı         
09:54
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var         
08:32
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
10:16 Son Dakika! Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
09:55 Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü
09:53 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
09:40 Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı
09:17 Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti
09:16 Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi
08:54 Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi
08:36 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı
08:31 Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var
08:29 Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 10:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Annesini gasp ettiği öne sürülen kadından karakola taşlı saldırı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement