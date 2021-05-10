Annesini geçen ay kaybeden Abdulhamit Gül'den duygusal Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü vesilesiyle 10 Nisan'da vefat eden annesi Saliha Gül'e tedavisi devam ettiği sırada yazdığı şiiri Sosyal medya hesabından paylaştı.

"BUGÜN ANNEMİ GÖRMEDİM GÜNEŞİ GÖRMEDİM"

Bakan Gül'ün annesine yazdığı şiirde şu dizeler yer aldı: "Anne cennet serinliği yüzümde anne, her sesleniş bir tesbih anne, güneşi çocukların anneyle doğar güneş, sabah olmadı bugün annemi göremedim güneşi göremedim."

BAKAN GÜL, ANNESİNİ KORONA NEDENİYLE KAYBETMİŞTİ

Abdülhamit Gül'ün koronavirüs nedeniyle vefat eden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanmış, cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle taziye kabul etmemişti.