Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü vesilesiyle 10 Nisan'da vefat eden annesi Saliha Gül'e tedavisi devam ettiği sırada yazdığı şiiri Sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Gül'ün annesine yazdığı şiirde şu dizeler yer aldı: "Anne cennet serinliği yüzümde anne, her sesleniş bir tesbih anne, güneşi çocukların anneyle doğar güneş, sabah olmadı bugün annemi göremedim güneşi göremedim."
Abdülhamit Gül'ün koronavirüs nedeniyle vefat eden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanmış, cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle taziye kabul etmemişti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Annesini geçen ay kaybeden Abdulhamit Gül'den duygusal Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika