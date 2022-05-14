Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi

14.05.2022 20:44
Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi

Antalya'da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ekipleri harekete geçirdi.

Antalya'da annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç, ekipleri harekete geçirdi. Köşe bucak aranan genç bulunamadı.

Alınan bilgiye göre, Alanya ilçesinde annesini görüntülü arayan Mesut K. (24), intihar edeceğini ve son kez kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Anne bir yandan telefon başında oğlunu oyalamaya çalışırken, diğer yandan da polis ekiplerine ihbarda bulundu. Oğlunun Alanya Kalesi'nde olduğunu söyleyen annenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tüm ihtimallere karşı arama yapan polis ekipleri bir sonuca ulaşamadı. Telefonunu da kapatan Mesut K'yı farklı noktalarda arama çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi
Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi
Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi
Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi

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Antalya, İntihar, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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