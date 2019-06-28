Son Dakika Haberleri: Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2)
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Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
Kayseri, Niyazi Yıldırım, Güncel
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