Annesini içinde gördüğü için otomobili şarampole yuvarlayıp, sürücüyü öldürmüş (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kayseri'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) tabancayla vurarak, öldüren Burhan Bozdağ (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu
Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum
Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü