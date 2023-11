Annesini icra yoluyla görebiliyor; \'Türkiye\'de ilk karar\'

İZMİR'de yaşayan Semra Gültekin (55), geçen yıl 25 Mart'ta, ablası Seval Ünal'a (60) misafirliğe gönderdiği demans hastası annesi Yıldız Gültekin'in (89) bir daha kendisine gösterilmediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Ayvalık 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, şahsi ilişki kurma hakkını, emsal bir karara imza atıp '18 yaşından büyükler' için uygulayıp, Gültekin'in annesini her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görebilmesine karar verdi. Gültekin'in avukatı Erdoğan Zeren, "Medeni Kanun'da düzenleme yapılırken, bu hususta bir düzenleme yapılmamış. Sadece çocuklar düşünülmüş. Ergin ve kısıtlılar düşünülmemiş. Bu karar Türkiye'de ilk karardır" dedi.

İzmir'de yaşayan gıda mühendisi Semra Gültekin, iddiaya göre, 25 Mart 2022'de, demans hastası olan annesi Yıldız Gültekin'i Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ablası eczacı Seval Ünal'ın yanına misafir olarak gönderdi. Ancak Gültekin, annesinin kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı Erdoğan Zeren aracılığıyla durumu yargıya taşıdı. Mahkeme sürecinde Seval Ünal, kardeşi Gültekin hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Ayvalık Sulh Hukuk Mahkemesi, Semra Gültekin'i vasi atadı. Karara rağmen Semra Gültekin'e annesi yine gösterilmedi. Bunun üzerine üst mahkeme olarak Ayvalık 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 323'üncü maddesindeki 'çocuk ilişkisinin çocuk ve aile konusundaki bağların 18 yaş altı ile' sınırlandırıldığına vurgu yaptı. Mahkeme, kanunda 'Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir' şekliye güvence altına alınan şahsi ilişki kurma hakkını, emsal bir karara imza atıp '18 yaşından büyükler' için uyguladı. Hakim, çocuğun her ne kadar ergin olmuş olsa da görme imkanı bulamadığı, anne-babanın ise kendi inisiyatifiyle çocuğunu göremeyecek kadar yaşlı ve hasta olması gibi bu dosyaya konu olayda da yine aynı kanun maddesinin kıyasen uygulanması gerekeceğine kanaat getirdi.

MANEVİ AÇIDAN OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEĞİNE VURGU YAPILDI

Kararda Semra Gültekin'in, annesini uzun yıllardır görmemesinin annesine duyduğu özlemin katlanarak artmasına neden olacağı, artık yaşlanmış ve yatalak hasta durumuna gelmiş annesinin son halini görememesinin iç dünyasını manevi açıdan olumsuz ve derinden etkileyebilecek bir husus olduğuna vurgu yapıldı. Anne Yıldız Gültekin'in de kızı Semra'yı uzun yıllardır görmemesinin kendi iç dünyasında yaralar açmış olmasını muhtemel kılması gibi insani sebepler gözetilerek talepte bulunan Semra Gültekin'in, mahkeme kararı ile teminat altına alınacak bir karar ile şahsi ilişki kurması gerektiği kanaatine denetim makamı olarak ulaşıldığı belirtildi. Ayvalık 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Semra Gültekin ile annesi arasında şahsi ilişki tesisine karar verilen kararda, anne Yıldız Gültekin'in görüşmek istemesi halinde şahsi ilişki tesisine kurulmasına karar verildi. Anne-kız, her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görüşebiliyor.

'BU DURUM BENİ ÇOK ÜZÜYOR'

Annesine ulaşmak için her yolu denediğini belirten Semra Gültekin, "Annem Yıldız Gültekin, 89 yaşında demans hastası. Kendisini 10 günlüğüne 25 Mart 2022'de ablamın yanına misafirliğe gönderdim. Sonrasında, annemi bana geri getirmediler. Kendi evine de götürmediler. Bütün irtibatımı kestiler. Annemin kullanması gereken demans ilaçlarını tek seferde kesmek suretiyle, kötüleşmesine sebep oldular. Hep engellendim. Annem bir şekilde ürkütüldü, korkutuldu, cep telefonuna el konuldu. Benimle olan bütün iletişimi kesildi. Sonrasında şikayette bulundum. Bana karşı haksız yere birtakım uzaklaştırma kararları aldırıp bunu kullandılar. 4,5 ay boyunca anneme hiçbir şekilde ulaşamadım. Üçüncü şahıslardan yoğun bakımda durumunda hiç de iyi olmadığını öğrendiğimde, uzaklaşma kararının kaldırılmasını istememe rağmen kaldırmadılar. Öz annemi ayda bir kez sadece görebilmek için icra kanalıyla psikolog, icra memurları, kolluk kuvveti, taksi masraflar yaparak gidip, 1 saat görebilmek zorunda bırakıldım. Bu süreçte vasi de tayin edilmeme rağmen, itiraz yolu kapalı olmasına rağmen karşı taraf art niyetli bir şekilde istinaf mahkemesine yolladı. Annemin bana teslim edilmesi ve ölene kadar bakma akdim de mevcuttu istediğim halde her seferinde farklı bahanelerle uzatma yoluna gidildi. Hala daha annemi icra kanalıyla görüyorum. Bu beni çok üzüyor" dedi.

Annesine iyi bakılmadığını da ileri süren Gültekin, annesinin şu anda yatak yaraları içinde bakımsız halde altının pis bırakıldığını ve geleceği gün ve saatin belirli olmasına rağmen her gittiğinde annesini saçı dahi taranmamış vaziyette bulduğunu belirtti. Gültekin ayrıca mahkemece verilen vasi kararının uygulanmasını beklediğini de kaydetti.

'MAHKEMEDEN EMSAL KARAR'

Semra Gültekin'in Avukatı Erdoğan Zeren, "Müvekkilim annesine bakmaktadır. Diğer kardeşi annesini görmek ister. Annesini kardeşine gönderir. Ancak kardeşi bir daha annesini geri göndermez ve göstermez. Annenin sağlık sorunları var. Bakım ihtiyaçları bulunuyor. Bunun üzerine müvekkilimin vasi olarak atanması amacıyla Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtık. Mahkeme, talebimiz üzerine yargılama sürecine başladı. Annesini göstermeyen diğer kardeş ise ne kendisi vasi olmak istiyor ne de müvekkilimin vasi olmasını kabul ediyor. Şahsi ilişki tesisi talep ettik. Genelde bu küçük yaştaki çocuklar için yapılmış bir düzenleme. Hakim, bunun çocuklar için olduğunu yetişkinler için bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Talebimizi geri çevirdi. Hukuki bir mücadele içerisini girdik. Üst mahkemeye başvurduk. Asliye hukuk mahkemesi, emsal bir kararla ve medeni kanunda düzenlemesi bulunmayan kararla talebimizi kabul etti. Yetişkinler için de şahsi ilişki tesisi kararı aldık. Bu mahkeme kararına rağmen yine anneyle görüşmenin kısıtlandığını gördük. Bu kararı icraya taşıdık. İcra, polis, sosyal hizmet uzmanı eşliğinde müvekkilim ayda 1 kez annesini görebilmektedir. Karşı taraf ise bunun üzerine kararı bir üst mahkemeye taşıdı" dedi.

Avukat Zeren, şöyle devam etti:

"Medeni Kanun'da düzenleme yapılırken, bu hususta bir düzenleme yapılmamış. Sadece çocuklar düşünülmüş. Ergin ve kısıtlılar düşünülmemiş. Bu karar Türkiye'de bir ilk karardır. Birçok kişi bu sorunu yaşamaktadır. Bu kararın onlara ışık tutup yol göstereceğini umuyoruz. İlerleyen süreçte, istinaf mahkemesinin lehimize olan kararı onamasını bekliyoruz. Ayrıca yasamanın bu boşluğu dolduracak şekilde düzenleme yapıp, tüm hükümlerin benzer hususta kolayca karar vermesinin önünün açılmasını bekliyoruz" dedi.