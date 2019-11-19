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Annesini kanserden kaybeden Hande Erçel'den çocuklara yardım eli!
6 saat önce
Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı.
Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kozmetik markasının yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti. Takvim'in haberine göre Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı. Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Erçel'in bu hareketi takdir topladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:01
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