Annesini kaybeden diş hekiminden 5 milyonluk tazminat davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini kaybeden diş hekiminden 5 milyonluk tazminat davası - Son Dakika

Annesini kaybeden diş hekiminden 5 milyonluk tazminat davası

17 dakika önce

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede annesinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden Cennet Taşdemir, hastane ve doktora 5 milyonluk tazminat davası açtı.

Annesini kaybeden diş hekiminden 5 milyonluk tazminat davası, System.String[]

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede annesinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden Cennet Taşdemir, hastane ve doktora 5 milyonluk tazminat davası açtı.


İstanbul'da diş hekimliği yapan Cennet Taşdemir, annesinin hayatını kaybettiği gece özel hastanede nöbetçi doktorların görevi başında olmadığını ve görevi başında olmayan doktorla ilgili 18 farklı dilekçeyle şikayetçi olduğunu söyledi.


Denetleme ekibinin 18 şikayet dilekçesini dikkate almadığını söyleyen Taşdemir, " Türkiye'de açılan tazminat davaları arasında belki de rekor bir oran olan ve nöbet yerini terk eden, çağrıldığı halde gelmeyen doktor ve hastane hakkında 5 milyon liralık tazminat davası için adliyeye geldik. Tek amacımız insanlara özellikle sağlık problemi yaşayan bıkmışlık sendromu yaşayan insanlara emsal teşkil etmesini istiyorum. İnsanlar hiçbir şekilde davalarından vazgeçmesinler" dedi.


Cennet Taşdemir, sağlık görevlilerinin ihmalleriyle hayatını kaybetmiş ya da sakat kalmış aileler için liderlik yapmak istediğini de sözlerine ekledi.


Kahramanmaraş'ta meydana olayda, Hatice Timurkaan (65), diyabet hastalığına bağlı ayak parmağı özel bir hastanede kesildikten sonra iddiaya göre enfeksiyon kaparak hayatını kaybetmiş, annesinin ölümünü sabah saatlerinde hemşirelerden öğrenen Cennet Taşdemir ise olayla ilgili hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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