Annesini kaybeden hekimin 5 milyonluk tazminat davası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede annesi Hatice Timurkaan'ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden Diş Hekimi Cennet Taşdemir'in, hastane ve doktor hakkında açtığı 5 milyon liralık tazminat davasının görülmesine başlandı.

Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde duruşmaya, Diş Hekimi Cennet Taşdemir ve avukatı katıldı. 17 Aralık'a ertelenen duruşma sonrası açıklama yapan Diş Hekimi Taşdemir, diyabet hastalığına bağlı olarak ayak parmağı özel bir hastanede kesilen annesi Hatice Timurkaan'ın (65), aynı hastanede enfeksiyon kaparak 10 Aralık 2018 tarihinde hayatını kaybettiğini, duruşmada dava dilekçelerini aynen tekrar ettiklerini söyledi.

Annesinin ölümü sonrası Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporunun tamamlandığını ve delilleri aynen mahkemeye verdiklerini söyleyen Taşdemir, annesinin hayatını kaybettiği gece özel hastanede nöbetçi doktorların görevi başında olmadığını ve görevi başında olmayan doktorla ilgili 18 farklı dilekçeyle şikayetçi olduklarını söyledi. Taşdemir, "Annem vefatı sırasında 3'üncü derecede yoğun bakımda nöbetçi doktor görev yerini terk etti ve çağrıldığı halde gelmedi. Telefonla yemek tarifi verir gibi annemi iyileştirmeye çalıştılar ve en kötüsü de annem gece 03.30'da hayatını kaybetmiş bize sabahleyin 07.30'da haber verdiler. Bunların hepsini ispat ettik doktor ve hastane kabul etti ama hala Tabipler Odası ya da İl Sağlık Müdürlüğündeki denetleme ekibi bir zahmet görevini yapmadı. Adliye gayet güzel çalışıyor ve hakim bizi bugün gayet güzel dinledi. Zaten suçları müfettiş raporları ve bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiş kişiler hakkında en kısa bir ceza çıkacak. Bizim de yüreğimiz rahatlayacak, annemin vefatından sonra 30 kilogram verdim. Doktorlar ve hastane hakkında suç duyurumuz var ve ceza davamız soruşturma aşamasında beklenen bir rapor var. Aynı zamanda da maddi ve manevi tazminat davası açtık ve tamamen insanlara örnek teşkili için. Bu dava Türkiye'de sanırım en yüksek davası ve 5 milyon lira civarında" diye konuştu.

Avukat Ahmet Çabukel ise, "Hatice Timurkaan'ın vefatına ilişkin müvekkilim Cennet Taşdemir ile birlikte bu davayı açtık ve hem Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına kusurlarla ilgili ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda asliye hukuk mahkemesine de tüm tüketicilere ortak olsun diye bu tür davalarda insanlar daha fazla zarar görmesin ve hastalara ilgilensin düşüncesi ile dava açtık. Şu ana kadar 4 tane dosyamız var farklı yerlerden alınmış tamamında da kusurlular ve sorumlular belli. Hepsi tek tek yazılmış ama müvekkilimizin içinde yaşadığı dram ile ilgili kendisinin de en azından içini soğutmak ve insanlara örnek açısından sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Duruşma 17 Aralık tarihine ertelendi. - KAHRAMANMARAŞ