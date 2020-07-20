Annesini kaybeden Metin Arolat: "Hayata tutunmaya çalışıyorum" - Son Dakika

Annesini kaybeden Metin Arolat: "Hayata tutunmaya çalışıyorum"

Bir hafta önce annesi vefat eden usta sanatçı Metin Arolat, annesine verdiği sözü tutarak hayata tutunmaya çalıştığını ifade etti.

Bir hafta önce annesi vefat eden usta sanatçı Metin Arolat, annesine verdiği sözü tutarak hayata tutunmaya çalıştığını ifade etti. Annesini kaybettikten sonra ilk kez Bodrum'da sahne alan Arolat, dünyaya annesinin gözü ile bakmaya başladığını belirtti.

Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım


Cem Özer'in işlettiği Akyarlar'da bulunan Portobianco Beach'te sahne alan usta sanatçı Metin Arolat, sevilen şarkılarını sevenleriyle paylaştı. Arolat'ı dinlemeye gelen hayranları hep birlikte şarkı söyledi. Tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatan Arolat, duygusal şarkılara yer vermeyi de ihmal etmedi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak sahneye çıkan ve şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Arolat, masaların arasından gezerek şarkılarını seslendirdi.


Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arolat, 100 gündür dışarı çıkmadığını ifade ederek "Pandemiden dolayı birbirimizden koptuk. Artık kimse kimseyi öpemiyor, şarkı söyleyemiyoruz, uzaktan şarkılarımızı söylüyoruz. Yaklaşık yüz gündür evden çıkmamıştım bir tek annemin cenazesi için evden çıktım. Dün Çeşme'deydik bugün Bodrum'dayız hayata tutunmaya çalışıyoruz" dedi.


"Depresyona girmemek için çok uğraştım"


Arolat, annesini kaybettikten sonra depresyona girmemek için uzun uğraşlar verdiğini de açıklayarak, "Annemi çok özlüyorum. Anneme verdiğim bir söz var benim, daha önce abim ve babam vefat ettiği için ben depresyona çok giren insanlardanım. Annem bana söz verdirmişti. 'Günün birinde ben gidersem, ne olur hayata tutun hemen, işlerinden kopma' demişti. Ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. Tabi ki içim çok acıyor. Hayat böyle bir şey sıra ile gidersek önce büyüklerimizi kaybediyoruz. Anneme söyleyeceğim bir şarkı var ama şimdi söylersem ağlamaya başlarım. İnsanlara o hüznü vermek istemiyorum. Ben aynı neşeli olarak gözükeceğim herkese" ifadelerini kullandı.


Annesinin gözünden bakıyor hayata


Annesi vefat ettikten sonra hayata başka bir gözle baktığını da açıklayan Arolat, "Bodrum'a yeni geldim hava çok güzel ama ben bulutların arasında gidiyorum. Toparlanamadım kendimi, annemi daha yeni toprağa verdik. Onun gözü ile bakmaya çalışıyorum. Kendi gözümle bakmıyorum annemin gözü ile hep güzel şeylere bakmaya çalışıyorum. Annemin gözü ile bakınca bir sürü şey kaçırdığımı fark ettim. Anneme göstermek ister gibi davranıyorum. Bir sürü güzellikler kaçırıyormuşum yanımdan geçen, onları fark ettim" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Metin Arolat, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Annesini kaybeden Metin Arolat: 'Hayata tutunmaya çalışıyorum' - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
16:55
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
16:51
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 19:05:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesini kaybeden Metin Arolat: "Hayata tutunmaya çalışıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]