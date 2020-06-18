Annesini kaybeden yavru karaca biberonla besleniyor - Son Dakika

Annesini kaybeden yavru karaca biberonla besleniyor

BOLU'da, köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca, Düzce'de koruma altına alındı.

BOLU'da, köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca, Düzce'de koruma altına alındı. Yavru karaca, biberonla süt verilerek besleniyor. Başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru karaca, annesini kaybetti. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tüm aramalara rağmen anne karacayı bulamayınca, yavruyu, Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan karaca, Efteni Gölü Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altına alındı. Anne sütüne ihtiyaç duyan ve büyüme çağında olan yavru karaca, biberonla süt verilerek besleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, karacanın bir süre sonra bulunduğu yerde doğaya salınacağını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, karacanın bir süre sonra bulunduğu yerde doğaya salınacağını söyledi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı