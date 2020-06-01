Annesini kaybeden yavru karacaya şefkat eli - Son Dakika

Annesini kaybeden yavru karacaya şefkat eli

Annesini kaybeden karaca sayısı 2'ye yükseldi

BARTIN - Bartın'da tarlada bulunan bir yavru karaca daha, beslenmesi için keçi besiciliği yapan ailede koruma altına alındı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Arpacık köyünde meydana gelen olayda, Ali Çelik kontrol için gittiği tarlalarında yerde yatan bir yavru hayvan gördü. Çelik, annesinin olmadığını fark ettiği karaca yavrusunu alarak evine götürdü. Burada hayvanı besleyen Çelik daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline bildirdi. Olay yerine gelen görevliler karacayı alarak Akgöz köyünde keçi besiciliği yapan Muharrem Şen'e geçici olarak teslim etti. 1 hafta süreyle keçi sütü ile beslenecek olan karaca, daha sonra Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek. Karaca'yı bulan Ali Çelik, tarlada yatan hayvanı önce ceylana benzettiğini belirterek, "Bir süre annesi gelir diye bekledim. Gelmeyince vicdanım el vermedi ve alıp evime getirdim. Evde besledikten sonra yetkililere haber verdim" dedi.

Diğer yandan Bartın'da 1 hafta öncede yavru bir karaca bulunmuş ve keçi besiciliği yapan Muharrem Şen'e teslim edilmişti.