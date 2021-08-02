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Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor - Son Dakika

Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor

02.08.2021 09:07

Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor Annesini korona virüs nedeniyle kaybedince, aşı karşıtı arkadaşlarını ikna etmeye başladı Necati Uysal: "Annemi Covid'den kaybettim, aşı karşıtlarını hastaneye götürüyorum" Covid-19 nedeniyle annesini kaybederek büyük...

Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor

Annesini korona virüs nedeniyle kaybedince, aşı karşıtı arkadaşlarını ikna etmeye başladı

Necati Uysal: "Annemi Covid'den kaybettim, aşı karşıtlarını hastaneye götürüyorum"

İSTANBUL - Covid-19 nedeniyle annesini kaybederek büyük üzüntü yaşayan 50 yaşındaki Necati Uysal, aşı karşıtı olan ya da kararsızlık yaşayan arkadaşlarını ikna ederek aşıya götürüyor. Uysal, "Salgının ilk dönemlerinde kaybettim annemi o zaman aşı çıkmamıştı. Çıksaydı biz hemen olacaktık ama maalesef. Sevdiklerimi, arkadaşlarımı, aşı olmayan, aşıya karşı olanları alıp hastaneye getiriyorum. Bu işin şakası yok, herkes aşısını koştura koştura gelip yaptırsın" dedi.

Ayakkabıcılık yapan 50 yaşındaki Necati Uysal, Covid-19 nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında annesini kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Salgının acı yüzüyle annesini kaybederek bir kez daha yüzleşen Uysal, kendisine aşı hakkı gelince hemen aşısını vuruldu. Çevresinde aşı kararsızlığı yaşayan ve aşı olmayı düşünmeyen arkadaşlarını da ikna çalışmalarına başladı. Yakınlarına annesinin kaybını ve birçok kişinin genç olmasına rağmen yoğun bakıma alınabildiğini anlatan Uysal, birçok arkadaşını da ikna ederek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne aşıya getirdi. Aşı karşıtlığına yönelik ikna çalışması yaptığını anlatan Uysal, aşının salgında hayati önem taşıdığını ifade ederek, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

"Yoğun bakımlar aşı olmayanlarla dolu"

Salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu belirten ve aşı karşıtlığı ya da kararsızlığı olan arkadaşlarını ikna ederek aşı olmaya getirdiğini anlatan 50 yaşındaki Necati Uysal, "Ben ısrarla aşı olacaksınız diyorum. Atlatmaya kalktı 'ben hazır değilim' dedi, ben kollarından tuttum buraya getirdim. Şu anda ilk dozlarını oldular ben ikinci dozu oldum. Bayramdan önce entübe olan aşı karşıtı arkadaşım vardı, ölümden döndü. Ben annemi Covid'den kaybettim, kesinlikle aşı olsunlar. Ben sadece bu iki arkadaşım değil, bir sürü arkadaşımı ikna ettim, getirdim. İşyerimiz de yakın olduğu için kollarından tutup getiriyorum. Canı gönülden tavsiye ediyorum. Salgının ilk dönemlerinde kaybettim annemi o zaman aşı çıkmamıştı. Çıksaydı biz hemen olacaktık ama maalesef. Sevdiklerimi arkadaşlarımı, aşı olmayan, aşıya karşı olanları hastaneye kendim bizzat alıp getiriyorum. Bu işin şakası yok, aşı olmaya gideceğiz diyorum. İnşallah olmayanları da ikna edeceğim. Bir an evvel aşılarını olsunlar, yoğun bakımlar aşı olmayanlarla dolu. Herkes aşısını koştura koştura gelip yaptırsın" diye konuştu.

"Arkadaşımın bana doğum günü hediyesi aşı oldu"

Aşıyla ilgili yapılan bazı olumsuz söylemler nedeniyle önceden aşı olmayı düşünmediğini ancak arkadaşının kendisini ikna ettiğini belirten 49 yaşındaki Sinan Yağcıoğlu, "Aşı olmamamın sebebi; kamuoyunda oluşan bu aşı karşıtı eylemler, yapılan eleştiriler fakat arkadaşım beni ikna etti. Ben de ilk aşımı oldum. Benim gibi aşı olmayan arkadaşların gelip aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ciddi bir problem, insanlık zor durumda. Aşılanmaktan başka çaremiz yok. Son çıkan delta varyantı ölümlerin artması, sevdiklerimizi kaybettik. Onların acısı zaten bizi derinden üzdü. Bu işi gerçekten ciddiye alıp herkesin aşılarını olması lazım. Benim can dostum, çocukluk arkadaşım aynı zamanda meslektaşım bizi tuttu, 'hadi gidiyoruz' dedi. Özel arabasıyla buraya kadar getirdi. Ne politik ne siyasi bir şey insan sağlığı için bütün sağlık çalışanları zaten zor durumdalar. İki arkadaşım da annelerini kaybetti. O kadar canlar verdik çok üzgünüz. Bugün doğum günüm 49 yaşına girdim. Doğum günüm ve ilk aşım, arkadaşımın bana doğum günü hediyesi aşı oldu" dedi.

"İlk başta 5-10 sene sonra toplu bir ölüm gibi planlanmış bir senaryo mu diye düşündük"

Aşı olmakla ilgili endişe taşıdığını söyleyen, arkadaşının açıklamalarıyla aşı olmaya karar verdiğini belirten Serkan Bilecan, "Nasıl yan etki verecek diye açıkçası biraz beklemek istedim. Olacaksak Türk aşısı olayım dedim. Bu sıralar vaka sayıları arttığı için, çevremizde çok vefat eden arkadaşlarımız, yakınlarımız oldu. Hiç ummadığım sapasağlam insanları genç yaşta kaybettik. Yine gelmeyecektim, bir ağabeyimiz vesile oldu. İlk başta milletin düşündüğü gibi düşündüm. Dünya nüfusu sanki çok çoğaldı şu an değil ama 5-10 sene sonra toplu bir ölüm gibi planlanmış bir senaryo mu diye düşündük. O yüzden hep geri çekildik, bekledik. Kolumdan tuttu getirdi, sağ olsun yaklaşık bir 10-15 kişi getirmiş" şeklinde konuştu.

Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor
Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor
Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor
Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor
Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor

COVIRAN Bereket, Necati Uysal, Koronavirüs, Doğum, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Annesini korona virüsten kaybetti tüm arkadaşlarını aşıya götürüyor - Son Dakika


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