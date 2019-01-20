Annesini Kurtarmak İsterken Ağabeyi Tarafından Öldürüldü
1 saat önce
Tokat'ta ağabeyi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti, annesi hafif yaralandı.
Tokat
'ta ağabeyi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti, annesi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devegörmez Mahallesi'nde Yalçın ve Fatma A. çiftinin 4 çocuğundan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi olan Hasan A. (22), dün gece yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle annesinin boğazına bıçak dayadı. Bu sırada sesleri duyan Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi Sefa A. (20), annesini kurtarmak için odaya girerek müdahale etti. Çıkan arbedede ağabeyi tarafından kalbinden bıçaklanan Sefa A. ağır yaralandı. Kardeşini bıçaklayan Hasan A. kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan anne ile ağır yaralanan oğlu Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sefa A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ağabey ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Sefa A.'nın cenazesi Behzat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:24 Kaynak: İHA
Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
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