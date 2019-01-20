Annesini Kurtarmak İsterken Ağabeyi Tarafından Öldürüldü
45 dakika önce
Annesini kurtarmak isterken ağabeyi tarafından öldürüldüTOKAT - Tokat'ta ağabeyi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti, annesi hafif yaralandı.
Annesini kurtarmak isterken ağabeyi tarafından öldürüldü
TOKAT - Tokat
'ta ağabeyi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti, annesi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Devegörmez Mahallesinde Yalçın ve Fatma Atılır çiftinin 4 çocuğundan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle annesinin boğazına bıçak dayadı. Bu sırada seslerini duyan Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi Sefa Atılır annesini kurtarmak için odaya girerek müdahale etti. Çıkan arbedede sırasında ağabeyi tarafından kalbinden bıçaklanan Sefa Atılır ağır yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda kardeşini bıçaklayan Hasan Atılır olay yerinden hızla kaçarak uzaklaşırken komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan anne ile ağır yaralanan oğlu Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sefa Atılır hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Gencin cenazesi Behzat Cami'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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