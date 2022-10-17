Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı - Son Dakika
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Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı

17.10.2022 14:22
Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağıya atmaya kalkışan ve yaklaşık 5 saatin sonunda özel harekat polislerinin kapıyı çilingire açtırarak eve girmesinin ardından balkondan sarkan psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç., kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan E.Ç. balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İÇİN DOTKORLUĞU BIRAKMIŞ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi

5 SAAT SONUNDA KURTARILDI

Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi

"SÖYLEYECEK SÖZ YOK"

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok" dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı - Son Dakika
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