ANNESİNİ METAL ÇUBUKLA DÖVÜP, BALKONDAN ATMAK İSTEDİ - Son Dakika
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ANNESİNİ METAL ÇUBUKLA DÖVÜP, BALKONDAN ATMAK İSTEDİ

17.10.2022 15:34

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç. (39), oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı.

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç. (39), oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı. Yaklaşık 5 saatin sonunda özel harekat polislerinin kapıyı çilingire açtırarak eve girmesinin ardından balkondan sarkan E.Ç., kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., Söyleyecek söz yok dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANNESİNİ METAL ÇUBUKLA DÖVÜP, BALKONDAN ATMAK İSTEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANNESİNİ METAL ÇUBUKLA DÖVÜP, BALKONDAN ATMAK İSTEDİ - Son Dakika
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